Знаменитая красавица Анджелина Джоли не боится никаких перевоплощений. Для убедительных кадров она готова обнажиться, устроить небольшую провокацию. В день рождения кинодивы журналисты LifeStyle 24 решили подобрать фильмы, в которых Анджелина Джоли не скрывает своей сексуальности.

Анджелину Джоли, без сомнения, можно назвать секс-символом Голливуда. Ведь каждое появление ее в кадре привлекает внимание всех зрителей. В 45-й день рождения кинодивы предлагаем просмотреть ленты, в которых звездная именинница встает в самых соблазнительных ролях.

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"Естественный грех" (2001)

Если речь идет о сексуальной роли Анджелины Джоли, первое, что приходит на ум – это, конечно же, фильм "Естественный грех" или же "Соблазн". Страсть двух главных героев, которых сыграли Антонио Бандерас и Анджелина Джоли, и до сих пор поражает зрителей.

Интересно, что актриса в этой ленте роковая женщина, способная кардинально изменить жизнь своего избранника. По сюжету, богач Луис Антонио Вергас знакомится с американкой Джулией в переписке и приглашает ее к себе, чтобы жениться. Однако мужчина понимает, что девушка не такая простая, как он считал до этого. И даже после обмана он уже не представляет жизни без страсти, которую ему дала Джулия. Поэтому Луис становится одержимым и стремится отыскать воровку, которая хитро обокрала его и сбежала.

Смотрите трейлер к фильму "Естественный грех": видео

Самой популярной остается сцена, где Анджелина Джоли принимает ванну с Антонио Бандерасом. Эти кадры считаются одними из самых эротичных в истории кино.



Анджелина Джоли в эротической сцене с Антонио Бандерасом / Фото TMDb

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"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001)

Сексуальные сцены с обнажением Анджелины Джоли можно увидеть и в боевике "Лара Крофт". В этой киноленте актриса соединила соблазнительность с силой, поэтому зрителей ожидает зрелищная картина.



Джоли в образе Лары Крофт / Фото IMDb

По сюжету, Лара Крофт – археолог, которая до сих пор не может смириться со смертью отца. В своем имении она находит старинную реликвию, похожую на часы. Именно ее разыскивают для церемонии, которая пройдет во время Солнечного парада планет. Поэтому Лара Крофт отправляется в увлекательное путешествие, чтобы разгадать секреты артефакта и помешать планам ордена Иллюминатов.

Смотрите трейлер к фильму "Лара Крофт: Расхитительница гробниц": видео

"Мистер и миссис Смит" (2005)

В подборки с легкостью вошла совместная работа Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая и помогла им закрутить роман. Актеры сыграли семью киллеров, которые не подозревали о работе друг друга. Их прикрытие срабатывало, пока супруги не получили заказ на свою вторую половинку. В пылу герои хотят осуществить приказ и завершают столкновение страстными эротическими сценами.

Смотрите фрагмент фильма "Мистер и миссис Смит": видео 18+

Еще одной провокационной частью фильма было появление Анджелины Джоли в сексуальном латексном корсете.



Анджелина Джоли в сексуальном образе / Фото Pinterest

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"Особо опасен" (2008)

С легкостью разделась Анджелина Джоли и в непревзойденном боевике "Особо опасен". В зрелищной ленте актриса не только соблазнила главного героя, но и научила его убивать.

Смотрите фрагмент фильма "Особо опасен": видео 18+

"Джиа" (1998)

Но не только в новых фильмах Анджелина Джоли с легкостью обнажалась. В фильме "Джиа" 1998 года она сыграла роль супермодели, которая прошла путь от посудомойки до самой желанной женщины.

Смотрите трейлер к фильму "Джиа": видео 18+

Наиболее эротичной является сцена лесбийского секса главной героини. Такой Анджелину Джоли вы точно не видели в других лентах!



Фильм "Джиа" / Фото IMDb