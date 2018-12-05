Анджелина Джоли говорит о сексуальном насилии со своими детьми: откровенные признания

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Twitter / @joliestweet

43-летняя оскароносная актриса поделилась своими мыслями о проблеме насилия и призналась, что разговаривает об этом со своими детьми.

Об откровенном интервью Анджелины Джоли пишет издание Marie Claire.

Голливудская актриса уже несколько лет является послом доброй воли ООН и активно поддерживает благотворительное направление, что касается снижения уровня насилия.

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В своем интервью она обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помогать жертвам насилия. Актриса поделилась своими мыслями на счет этого и призналась, что откровенно говорит на эту тему со всеми своими детьми.

Я говорю об этом не только с дочерьми, но и с сыновьями. Эта проблема не является только женской, ее решение – это работа мужчин и женщин. Очень важно, чтобы в обществе были люди, которые показывают пример настоящего мужчины со здоровым отношением к противоположному полу,
– сказала Анджелина Джоли.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли / Twitter / @joliestweet

 

Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Голливуд Кино
Источник: Lifestyle
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