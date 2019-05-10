Анджелина Джоли и Селин Дион разругались из-за фильма, – СМИ

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которую знают в Голливуде не только благодаря блестящей карьере, но и своенравному характеру, нажила еще одного врага. Певица Селин Дион держит зло на звезду из-за важного для нее проекта.

Как сообщает RadarOnline, Анджелина Джоли и Селион Дион уже длительное время не общаются. Более того, они избегают встречи друг с другом во время светских мероприятий.

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Причиной для такой вражды, по словам инсайдеров, стал фильм. Селин Дион хотела снять биографическую киноленту, в которой стремилась раскрыть не только свое творчество, но и отношения с мужем Рене Анжелилом, который умер в 2016 году. Однако от предложения стать главной героиней фильма Анджелина Джоли отказалась, объяснив, что у нее не хватает для этого проекта времени.

На протяжении многих лет одним из главных желаний Селин было создание музыкального фильма о своей жизни, карьере и браке с мужем Рене Анжелилом. Она хотела создать этот фильм для своих детей и фанатов, и была очень удивлена и обескуражена отказом Джоли,

– рассказал инсайдер.

После отказа Джоли от съемок их отношения с Селин Дион резко ухудшились. Инсайдер предполагает, что звезды окончательно разругаются, а проект певицы закончится провалом.

"Их дружба, безусловно, не переживет этого, а отказ актрисы уровня Энджи может стать концом и для всего проекта", – добавил инсайдер.

Что известно о предыдущих отношениях Селин Дион?Муж Рене Анжелил, с которым Селин Дион пробыла в официальном браке с 1996 по 2016 год, умер, не дожив всего два дня до своего дня рождения. Ему могло исполниться 74 года.



Селин было трудно пережить потерю, ведь они были знакомы почти всю сознательную жизнь. Их первая встреча состоялась, когда ей было 12, а ему – 38 лет. Он работал музыкальным продюсером, поэтому брат певицы прислал мужчине звукозапись песни, которую Селин, ее брат Жак и их мама написали вместе. У них завязался роман в 1987 году, а в 1991 году пара обручилась. Свадьбу Селин и Рене сыграли в декабре 1994 года.