Анджелина Джоли не сдержала слез, когда провела сына в университет: видео
18-летний Мэддокс, которого голливудская актриса Анджелина Джоли усыновила в приюте в Камбодже в 2002 году, будет изучать биоинженерию в южнокорейском университете Энсе. Звездная мама прилетела в Сеул, чтобы лично провести старшего сына.
Анджелина Джоли привлекла немало внимания в университете, в который пришла с сыном. Интересно, что Мэддокс решил не повторять за родителями и идти в актерство, а заняться биоинженерией.
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Актриса познакомилась с однокурсниками своего старшего сына и прогулялась в учебном заведении. По ее словам, она довольна университетом, а также общежитием.
"Сегодня я уезжаю, оставляю его (Мэддокса) здесь. Пробую не плакать", – сказала знаменитость.
Известно, что старший сын Джоли и Питта Мэддокс решил учиться в Южной Корее осенью 2018 года. Парень имеет близкие отношения с матерью, но от Брэда старается держаться в стороне.
Мэддокс, изучивший корейский язык, длительное время интересовался культурой и традициями Южной Кореи. Поэтому решил учиться именно в Сеуле.
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