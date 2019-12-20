Анджелина Джоли отпустила детей на день рождения Брэда Питта всего на несколько часов, – СМИ

Пока весь мир считает, что между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом наступило перемирие, инсайдеры западных СМИ рассказывают обратное. По их словам, актриса продолжает контролировать общение детей с их отцом и настроила усыновленных потомков против него.

В среду, 18 декабря, Брэд Питт праздновал 56-летие. Голливудский актер решил не делать праздничной вечеринки для друзей, а позвать своих детей на день рождения. Однако на праздник пришли только биологические дети именинника – 13-летняя Шайло, которая недавно сменила имя на Джон, 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Потомки, по данным E! News, пробыли всего несколько часов на празднике и вернулись в имение Анджелины Джоли.

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Брэд весь день провел в своем доме в Голливуде. Его младшие дети посетили его. Они скромно отпраздновали его 56-летие, потому что времени было совсем мало. Дети пробыли у него несколько часов, они вместе пообедали. А потом их забрали охранники назад домой к Джоли,

– рассказал инсайдер.

Вероятно, таким же недлительным будет визит детей Брэда Питта на Рождество. По неофициальным данным, родные дети актера проведут с ним праздник, а для потомков актер уже готовит немало развлечений. В то же время усыновленные дети бывших супругов Захара, Мэддокс и Пакс решили провести Рождество с матерью и отказаться от приглашения Брэда Питта.

"Дети приедут к Брэду домой и проведут с ним день. У них есть некоторые традиции, которые они соблюдают: праздничный ужин и обмен подарками. Они слушают музыку и просто весело проводят время. Брэд хочет сделать этот день особенным для детей, ему нравится видеть их радость. Он пытается подобрать им содержательные подарки и подарки-впечатления. Самое главное – это просто быть вместе и быть одной семьей. Ему не терпится увидеть и побыть с ними дома. Это действительно единственное, что сейчас он ценит", – рассказал инсайдер .



Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

В течение почти 3 лет между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом было немало раздоров и судебных скандалов. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться, хотя о разводе сообщили еще в 2016 году.



Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над биологическими и усыновленными детьми, в то время как Джоли настаивала на запрете актеру приближаться к потомкам. Анджелина даже контролировала все телефонные разговоры с их звездным отцом. Дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Мэддокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила им проводить время с Питтом.