Анджелина Джоли посетила цирковое шоу с дочерьми: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли все свое свободное время уделяет потомкам. Это многодетная мамочка доказала, посетив с дочками перформанс от Cirque Du Soleil.

Произошло это на днях в Лос-Анджелесе. Выход Анджелины Джоли не получил бы огласки, если бы один из представителей Cirque Du Soleil не опубликовал на своей инстаграм-странице совместное фото с кинодивой и ее дочерьми – 11-летней Вивьен и 15-летней Захарой.

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Снимок сделали сразу после спектакля. Пока неизвестно, поздравила ли Анджелина Джоли лично талантливых акробатов из шоу, или же сами актеры заметили в зале кумира миллионов, однако в сети быстро распространили эксклюзивные кадры со звездой.

Никогда не думала, что смогу увидеть Анджелину Джоли. Она пришла посмотреть наше шоу,

– с восторгом написала одна из актрис цирка Паола Фрашини.

На фотографиях видно, что звездная мама выбрала черное платье с кружевом. В то же время ее дочери позировали рядом в обыденных нарядах – простом платье или штанах со свитшотом.

Как известно, после начала судебной тяжбы с Брэдом Питтом все их потомки остались жить с Анджелиной Джоли. Звездная пара воспитывает 6 детей: Шайло (13), которая недавно сменила имя на Джон, двойняшек Нокса и Вивьен (11), а также усыновленных Мэддокса (18), Захару (15) и Пакса (16). Сейчас Анджелина Джоли чуть поменяла свое мнение относительно общения потомков с отцом, поэтому дети, наконец, имеют возможность проводить время с Брэдом Питтом и приходить к нему на религиозные праздники.