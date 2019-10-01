Анджелина Джоли потрясла роскошным появлением на премьере фильма "Малефисента 2" вместе с детьми

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Анжделина Джоли
Анжделина Джоли / Getty Images

Фанаты голливудской актрисы затаили дыхание – в октябре на большой экран выйдет вторая часть фильма "Малефисента. Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в главных ролях. Так, по случаю премьеры звезда отправилась в промо-тур. Накануне, 30 сентября, она появилась на показе картины в потрясающем вечернем образе и в окружении своих детей.

Пока в сети ходят слухи, что Анджелина Джоли мечтает усыновить седьмого ребенка, она осуществляет эффектные выходы со своими пятью отпрысками. Накануне, 30 сентября, в Лос-Анджелесе состоялся допремьерный показ фильма "Малефисента. Владычица тьмы", на котором она стала главной звездой вечера.

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Образ 44-летней Джоли, который она продемонстрировала на красной дорожке, мало чем отличался от образа персонажа, которого она играет. Стройная и красивая актриса надела блестящее вечернее платье с эффектным разрезом на ноге от Atelier Versace. Фасон платья с открытой спиной и оголенным плечом позволил ей похвастаться своими татуировками. Интересной деталью ее наряда стала брошь у бедра в виде скорпиона. Волосы Анджелина Джоли собрала в аккуратный объемный пучок, таким образом подчеркнув свои выразительные скулы.

Анджеліна Джолі
Главная колдунья из фильма "Малефисента" на премьере второй части / Getty Images

Рядом с ней на нескольких кадрах появились пятеро ее детей. Поддержать звездную мамочку на масштабной премьере сиквела пришла Пакс, Захара, Шайло, Нокс, а также Вивьен Джоли-Питт. Знаменитая семья пришла в кинотеатр в прекрасном настроении.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма "Малефисента. Владычица тьмы"/ Getty Images 

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли в платье от Atelier Versace на премьере фильма "Малефисента. Владычица тьмы" / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Анджелина Джоли
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