Анджелина Джоли присоединилась к инициативе звезд и пожертвовала миллион долларов

Американская киноактриса Анджелина Джоли не осталась в стороне от беды, которая охватила весь мир, и пожертвовала 1 миллион долларов в благотворительную организацию No Kid Hungry, которая обеспечивает питание детей из семей с низким доходом

Известно, что из-за пандемии коронавируса во многих странах мира временно закрылись учебные заведения. Некоторые из них обеспечивают детей питанием, семьи которых имеют низкий доход.

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По состоянию на эту неделю более миллиарда детей в мире не ходят в школы из-за их закрытия, связанное с коронавирусом. Много детей полагаются на заботу и питание, которые они получают во время обучения в школе, в том числе почти 22 миллиона детей в Америке рассчитывают на продовольственную поддержку. No Kid Hungry прилагает большие усилия, чтобы помочь как можно большему количеству детей из малоимущих семей,

– рассказала 44-летняя Джоли.

Известно, что пожертвованные средства Джоли будут распределены между 30 штатами.

Голливудская звезда Анджелина Джоли давно известна своей благотворительной деятельностью. На этой неделе она рассказала о создании глобальной коалиции ЮНЕСКО по вопросам образования, которая займется оказанием помощи в организации дистанционного образования на период пандемии коронавирус.

Добавим, что на разные потребности во время вспышки нового вируса пожертвования сделали немало звезд: Кьяра Ферраньи (100 тысяч евро), Джорджио Армани (1 миллион евро), Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс (1 миллион долларов), Рианна (5 миллионов долларов), Арнольд Шварценеггер (1 миллион долларов) и Кайли Дженнер (1 миллион долларов).

По состоянию на 25 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 18 923 человека. Общее количество инфицированных – 423 670 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 100 тысяч человек. США сейчас находится на третьем месте по количеству подтвержденных больных на коронавирус – 68 573 зараженных лиц, 1 036 смертельных случаев, и 428 тех, которые вылечились.