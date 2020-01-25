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Анджелина Джоли присоединилась к созданию телешоу для детей

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Анджелина Джоли / Instagram / @angelinajolieofficial

Одна из главных звезд Голливуда Анджелина Джоли создаст новостное антифейк-шоу для детей. Звезда в очередной раз приобщается к социальным инициативам.

Анджелина Джоли известна своей любовью к детям. Недавно она отправилась на родину своей 14-летней дочери Захары, которая является уроженкой Эфиопии. Эта поездка состоялась для того, чтобы девочка побывала на родной земле. Теперь стало известно, что знаменитость будет продюсировать социальный проект. Об этом сообщает издание Variety.

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Новостное антифейк-шоу под названием "Мой мир" американская актриса будет создавать не сама, а совместно с образовательной инициативой Microsoft Education. Проект направлен на аудиторию детей в возрасте от 13 лет. Благодаря ему подростки смогут научиться использовать правильные инструменты для поиска подтвержденной и правдивой информации.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджелина Джоли с детьми / Instagram / @angelinajolieofficial

Транслировать шоу будут каждое воскресенье на британском телеканале ВВС. Также оно будет доступно к просмотру на ютубе. Программу переведут на 42 языка, и каждая трансляция будет сопровождаться учебным сегментом.

Ведущими шоу станут Радзи Чиньянганья и Номиа Икбал.

Как мама, я счастлива, что могу присоединиться к такому проекту... Надеюсь, что он поможет детям найти информацию и инструменты, необходимые для того, чтобы разобраться в важных для них вопросах,
– прокомментировала Анджелина Джоли.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли и ее дети / Instagram / @angelinajolieofficial 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Анджелина Джоли Звездные мамы
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