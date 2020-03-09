Анджелина Джоли призналась, что ее дочери перенесли сложные операции: подробности

Голливудская звезда воспитывает шестерых детей и по праву считается звездной матерью-героиней на просторах мировой киноиндустрии. Сама Анджелина Джоли довольно редко афиширует отношения в семье, однако по случаю Международного женского дня решилась признаться, что последние два месяца ей пришлось провести в больничных палатах.

В Международный женский день Анджелина Джоли сделала сразу несколько резонансных заявлений. 44-летняя американская актриса призналась, что в знаковый день ее мысли были с афганскими женщинами, ведь правительство пренебрегает их правами и свободой. Также она написала блог для Time, в котором обнародовала, что последние два месяца она провела в медицинских учреждениях.

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Дочери актрисы 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло перенесли сложные операции одна за другой. Анджелина Джоли подчеркнула, что уважает право девушек на конфиденциальность, и они сами изъявили желание, чтобы про их победы узнала общественность. Шайло пришлось лечь под нож из-за проблемы с бедром.

Сама голливудская звезда призналась, что такие испытания только укрепили их семью. Ведь она увидела, как дети заботятся друг о друге и всеми силами пытаются помочь. Младшие внимательно следили за тем, что делают медсестры и впоследствии воспроизводили процедуры самостоятельно. Таким откровенным признанием она хотела подчеркнуть, что современные женщины, вне зависимости от возраста, – храбрые и отчаянные.

И мое послание девушкам – сражайтесь, маленькие леди. Ваша забота о друг о друге станет значительной частью вашего движения вперед. Успокаивайте нервозность. Знайте свои права. И никогда никому не позволяйте говорить вам, что вы не являетесь драгоценными, особенными и, прежде всего, равными,

– растрогала Анджелина Джоли.



Анджелина Джоли с детьми / Getty Images