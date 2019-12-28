Анджелина Джоли прокомментировала свои политические амбиции

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли не исключает, что в будущем может уйти в политику.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: Анджелина Джоли согласилась на все условия Брэда Питта: появились детали звездного перемирия

Она пошутила, что она достаточно жестка, чтобы выдержать трудности, которые может повлечь решение уйти в политику.

Кроме того Джоли добавила, что способна выдержать "не один удар в челюсть", очевидно намекая на сложный процесс развода с Брэдом Питтом и последующие события, связанные с распределением опеки над их детьми.

Я честно буду делать что-то, что по моему мнению сможет принести изменения,

– ответила актриса на вопрос, серьезно ли она заглядывается на политическую арену.

Напомним, что Джоли является послом доброй воли ООН по вопросам беженцев. А в ноябре стало известно, что актриса попробует себя в новой для нее деятельности. Она стала ведущей и редактор программы Radio 4's Today на телеканале BBC. Прямой эфир с участием голливудской звезды состоялся 28 декабря.