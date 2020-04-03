Анджелина Джоли рассказала, вернется ли ее сын в Южную Корею после пандемии

Американская актриса Анджелина Джоли вместе с сыном Мэддоксом впервые почувствовала, как это, когда дети "вылетают из гнезда". Парень уже пол года учился в Южной Корее, но из-за пандемии коронавируса временно вернулся в США.

По словам голливудской звезды, ее сын сейчас учится дистанционно в их поместье в США, но после окончания карантина обязательно поедет назад в Южную Корею. Известно, что он получает знания в университете Енсе на факультете биоинженерии. Об этом сообщили в корейском издании DongA Daily, передает The Frisky.

Интересно Я плакала, – Джоли рассказала, как проводила сына в университет

Я очень довольна, что Мэддокс выбрал именно этот университет. Сейчас вуз, конечно же, закрыт из-за пандемии. Но сын не планирует менять учебное заведение. Он вернется назад, как только ситуация разрешится. Это время он использует, чтобы подтянуть знания по корейскому и русскому языкам,

– рассказала Джоли.

В частности Джоли подчеркнула важность образования в других странах, которые прекратили обучение из-за пандемии. Она вместе с ЮНЕСКО пытается наладить процесс, чтобы дети имели возможность учиться дистанционно.

"Они должны быть уверены, что получат свои знания и другие виды поддержки, которые получали ранее. Это именно то, над чем я работаю сейчас вместе с ЮНЕСКО", – убеждена актриса. Добавим, что недавно Анджелина Джоли пожертвовала миллион долларов в фонд No Kid Hungry, который поддерживает малообеспеченные семьи, которые теперь не имеют возможности полноценно питаться, поскольку учебные заведения, где их бесплатно кормили, теперь закрыты.

По состоянию на 3 апреля, в Южной Корее зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом, где более 6 тысяч человек выздоровели. К сожалению, есть и летальные случаи – их 174.