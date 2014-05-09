Анджелина Джоли согласилась на все условия Брэда Питта: появились детали звездного перемирия

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал едва ли не главной темой для обсуждения в Голливуде. Более 2 года адвокаты актеров обивали пороги судов, чтобы все же решить все юридические вопросы. На днях стало известно, что экс-супруги наконец подписали соглашение.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых эффектных пар. Каждый их выход на публику приковывал внимание всех журналистов и очевидцев. Роскошная Анджелина Джоли не скрывала своих чувств и каждый раз демонстрировала нежность в общении с Брэдом Питтом.

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Однако такая семейная идиллия завершилась: в 2016 году супруги объявили о разводе. С тех пор началась ожесточенная борьба Анджелины Джоли и Брэда Питта в судах. Больше всего споров у пары возникало из-за вопроса об опеке над 6 детьми – 6-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

По информации СМИ, звездная мама стремилась добиться единоличной опеки, поэтому в суде доказывала, что Брэд Питт не должен вмешиваться в воспитание их детей. Принципиальная Джоли даже установила надзор за экс-возлюбленным, чтобы получить компромат. Кроме этого, она настроила против потомков звездного отца и контролировала все разговоры с ним.

Такая вражда в семье смущала актера, а затем Брэд Питт опасался, что от этой борьбы дети могут получить психологическую травму.

Детали подписанного соглашения о совместной опеке

Титанические усилия голливудского красавца все же дали результат: неумолимая Анджелина Джоли решила подписать документы о совместной опеке над детьми. Произошло это в начале декабря. Как сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдеров, Джоли полностью выполнила условия своего экс-возлюбленного, поэтому Питт может беспрепятственно видеться со своими потомками.

Анджелина согласилась на его условия и отказалась от единоличной опеки. Теперь он имеет законное право проводить время с детьми,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, подписанное соглашение дает право Брэду Питту не только проводить время с детьми наедине, но и влиять на принятие решений по их воспитанию или обучению.

Анджелина Джоли с детьми / Woman Magazine

Источники также утверждают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт уже установили на свои мобильные телефоны приложение для разведенных пар, в котором устанавливается график встреч с детьми.