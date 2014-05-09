Анджелина Джоли согласилась на все условия Брэда Питта: появились детали звездного перемирия

249 Читати новину українською
Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение о совместной опеке над детьми
Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение о совместной опеке над детьми / fine-femina.com.ua

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал едва ли не главной темой для обсуждения в Голливуде. Более 2 года адвокаты актеров обивали пороги судов, чтобы все же решить все юридические вопросы. На днях стало известно, что экс-супруги наконец подписали соглашение.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых эффектных пар. Каждый их выход на публику приковывал внимание всех журналистов и очевидцев. Роскошная Анджелина Джоли не скрывала своих чувств и каждый раз демонстрировала нежность в общении с Брэдом Питтом.

Читайте также: Я сделала неправильный выбор, – Пэрис Хилтон впервые прокомментировала расставание с Крисом Зилкой

Однако такая семейная идиллия завершилась: в 2016 году супруги объявили о разводе. С тех пор началась ожесточенная борьба Анджелины Джоли и Брэда Питта в судах. Больше всего споров у пары возникало из-за вопроса об опеке над 6 детьми – 6-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом.

По информации СМИ, звездная мама стремилась добиться единоличной опеки, поэтому в суде доказывала, что Брэд Питт не должен вмешиваться в воспитание их детей. Принципиальная Джоли даже установила надзор за экс-возлюбленным, чтобы получить компромат. Кроме этого, она настроила против потомков звездного отца и контролировала все разговоры с ним.

Такая вражда в семье смущала актера, а затем Брэд Питт опасался, что от этой борьбы дети могут получить психологическую травму.

Детали подписанного соглашения о совместной опеке

Титанические усилия голливудского красавца все же дали результат: неумолимая Анджелина Джоли решила подписать документы о совместной опеке над детьми. Произошло это в начале декабря. Как сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдеров, Джоли полностью выполнила условия своего экс-возлюбленного, поэтому Питт может беспрепятственно видеться со своими потомками.

Анджелина согласилась на его условия и отказалась от единоличной опеки. Теперь он имеет законное право проводить время с детьми,
– рассказал инсайдер.

Кроме этого, подписанное соглашение дает право Брэду Питту не только проводить время с детьми наедине, но и влиять на принятие решений по их воспитанию или обучению.

Анджеліна Джолі з дітьми

Анджелина Джоли с детьми / Woman Magazine

Источники также утверждают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт уже установили на свои мобильные телефоны приложение для разведенных пар, в котором устанавливается график встреч с детьми.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Дети и несовершеннолетние Анджелина Джоли Брэд Питт
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
129
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
7 декабря 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
12533
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
7 декабря 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28433
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7 декабря 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
1254
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
7 декабря 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
10802
Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
6 декабря 19:01 Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
Яніна Ткачук 1039
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук