Анджелина Джоли совершила стильный выход в Париже – фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли путешествует по странам, потому что представляет свою новую ленту "Колдунья: Повелительница тьмы". Однако на днях звезда отправилась в столицу Франции, где снялась в фотосессии бренда Guerlain, с которым она сотрудничает на протяжении последних лет.

На протяжении парижского визита Анджелина Джоли устроила шопинг, а также встретилась со своей крестной мамой, 75-летней Жаклин Биссет. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Папарацци поймали актрису во время прогулки по улицам столицы Франции. Для выхода звезда повторила один из своих любимых casual-образов. Джоли выглядела элегантно и очаровательно в total black look. Кружевное черное платье Анджелина дополнила длинным пальто, лодочками на каблуке, сумкой и солнцезащитными очками.

В Париже в октябре проводятся акции Octobre Rose, направленные на борьбу с раком молочной железы. Поэтому знаменитость приколола красную брошь, которая символизирует борьбу с болезнью. Напомним, Анджелине в 2013 году диагностировали 83% вероятности появления рака молочной железы, поэтому она перенесла двойную мастэктомию ради профилактики заболевания.



Анджелина Джоли / gotceleb.com



Анджелина Джоли / gotceleb.com



Анджелина Джоли / gotceleb.com



Анджелина Джоли / gotceleb.com



Анджелина Джоли / gotceleb.com



Анджелина Джоли / gotceleb.com