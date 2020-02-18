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Анджелина Джоли совместно с BBC создаст курс по медиаграмотности

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Анджелина Джоли / Instagram / @angelinajolieofficial

Известная голливудская актриса, мать пятерых детей Анджелина Джоли присоединилась к созданию курса по медиаграмотности для подростков. Над проектом она будет работать вместе с телеканалом BBC.

В конце января стало известно, что Анджелина Джоли создаст новостное антифейк-шоу для детей. Знаменитость присоединилась к разработке курса с медиаграмотности в рамках инициатив BBC Learning и Microsoft Education для подростков 7-14 лет.

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Отмечается, что Анджелина станет исполнительным продюсером программы. Курс создан для того, чтобы подростки могли развивать критическое мышление. Создатели стремятся предоставить детям все инструменты для понимания и оценки контекста новостей. Ни для кого не секрет, что в современном мире информацией может делиться каждый. Поэтому нужно уметь правильно и объективно подавать ее обществу.

Основная цель – помочь детям получить доступ к объективной информации высокого редакционного стандарта и более глубокого понимания различных вопросов, с которыми сталкиваются сверстники в других уголках мира,
– пишет Microsoft.

Пилотные десять выпусков программы будет разрабатывать BBC World Service. Сначала выпуски будут выходить на английском языке, однако впоследствии планируется адаптировать их для как можно большего количества подростков.

Все мы, кто собрался в этом проект, чувствуем большую ответственность перед молодежью. Мы хотим убедиться, что сможем создать программу, которая поможет им разобраться в мире, в котором они живут, и с проблемами, с которыми они сталкиваются, а также поможет им наладить контакт с другими детьми по всему миру,
– рассказывает актриса.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Анджелина Джоли LifeStyle
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