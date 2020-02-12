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Анджелина Джоли таки сыграет в римейке хоррора "Невеста Франкенштейна", – СМИ

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Анджелина Джоли может сыграть Невесту Франкенштейна / ScreenCrush

Звезда фильмов "Колдунья" Анджелина Джоли может стать новой Невестой Франкенштейна. Культовый фильм ужасов, представленный в 1935 году, в очереди на перезагрузку, которую планирует снять студия Universal.

О том, что студия Universal еще планирует запустить в разработку фильм "Невеста Франкенштейна" сообщает Variety. Представитель компании рассказал о планах студии на будущее в эксклюзивном комментарии для издания.

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Как известно, производство картины "Невеста Франкенштейна" заморозили в 2017 году, когда попытка запустить масштабный проект "Темная вселенная" провалился из-за низкого рейтинг первой ленты "Мумия". Тогда главную роль в картине сыграл Том Круз.

После того создатели "Невесты" и большого проекта, который не "выстрелил", взяли паузу. Однако не скрывали, что главные роли в перезагрузке хоррора планировали отдать Анджелине Джоли и Хавьеру Бардему.

Хав'єр Бардем
Хавьер Бардем / Lega Nerd

В 2019 году разработку фильма "Невеста Франкенштейна" пытались раскрутить с помощью известного кинопродюссера и экс-главы группы кинофильмов Sony Pictures Entertainment Эми Паскаль. Ей также помогал актер и режиссер Джон Красински, известный работой над "Тихим местом". На каком этапе разработка ленты находится сейчас – пока неизвестно. Однако представители студии не покидают надежды подарить Голливуду римейк на легендарный хоррор с теми же актерами.

К слову, в феврале ранее замороженный проект будет запущен в действие. Первым фильмом в нем станет "Человек-невидимка" с Элизабет Мосс.

Наречена Франкенштейна
Кадр из оригинального фильма 1935 года с Эльзой Ланчестер / Story Screen

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Теги: LifeStyle Кино Universal Studios Анджелина Джоли Голливуд
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