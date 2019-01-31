Анджелина Джоли впервые за 2 года увиделась с Брэдом Питтом, – СМИ

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Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт / www.independent.ng

На днях голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли попали в объективы папарацци. Впервые их увидели вместе за 2 года развода.

Как сообщает издание Metro, актеры встретились в одном из офисных зданий Лос-Анджелеса. Анджелина Джоли и Брэд Питт провели встречу в помещении с большими окнами, поэтому папарацци удалось сделать несколько снимков встречи актеров. Фотографии сразу же попали в сеть.

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Встреча с Анджелиной Джоли прошла за закрытыми дверями, а в помещении не видны их адвокаты. Очевидцы признались, что своенравная актриса во время беседы была очень эмоциональной, а вот Брэд Питт сохранял спокойствие.

Известно, что главной темой для споров экс-влюбленных было воспитание детей. Однако в декабре 2018 года Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение, согласно которому получают равные права в воспитании 6 детей. Поэтому поводом для эмоциональной беседы  могли стать другие судебные вопросы, в частности, имущества. А вот в сети убеждены, что Джоли обсудила новые отношения Брэда Питта с Шарлиз Терон.

Теги: Голливуд Звездные разводы LifeStyle Анджелина Джоли Брэд Питт
Источник: Lifestyle
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