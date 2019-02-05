Анджелина Джоли встретилась с беженцами в Бангладеше: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась в Бангладеш с гуманитарной миссией – посетить лагерь мусульман рохинджа.

Знаменитость раньше приезжала с миссиями ООН в Ирак, Ливан, Иорданию, Сирию и другие страны. На этот раз Джоли отправилась в лагерь народа рохинджа в Бангладеше, где вынуждены проживать мусульмане, которым пришлось бежать из Мьянмы в августе 2017 года после начала военных действий. Об этом сообщает издание Sky News.

Читайте также: Анджелина Джоли впервые за 2 года увиделась с Брэдом Питтом, – СМИ

Известно, что сейчас в лагере проживают около 730 000 человек. Так, актриса ознакомилась с состоянием дел на границе двух государств и оценила гуманитарную ситуацию. Отмечается, что увеличение количества беженцев истощило ресурсы Бангладеша.

Голливудская актриса также выступила с речью на территории лагеря. Что интересно, Анджелина уже встречалась с представителями рохинджа в 2006 и 2015 годах в Индии.

Джоли также планирует встретиться с премьер-министром Шейх Хасиной и другими высокопоставленными чиновниками в столице Бангладеша.