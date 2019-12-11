Анджелина Джоли встретилась с парнем, который сделал тату с ее лицом: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли в субботу, 7 декабря. посетила в Лондоне мюзикл, который называется "Дорогой Эван Хансен", где познакомилась с одним из актеров.

Так, после спектакля голливудская актриса пришла на бэкстейдж, чтобы встретиться и пообщаться с молодыми актерами. Среди них – Алекс Томас-Смит, который является поклонником Джоли.

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На своей странице в инстаграме Алекс опубликовал совместные снимки с Анджелиной. Поклонник актрисы показал ей свою татуировку, которую он сделал в ее честь. Тату понравилось звезде и она под ним поставила подпись.

"Сегодня в моей жизни появилась прекрасная Анджелина Джоли. Она пришла на "Дорогого Эвана Хансена". Я показал ей свою татуировку и она ей понравилась. Она подписала ее, поцеловала меня в щеку и сказала, что вернется, чтобы посмотреть на мое исполнение роли Эвана. Я никогда не забуду этого", – поделился своими эмоциями Томас-Смит.



Анджелина Джоли встретилась с парнем, который сделал тату с ее лицом / Instagram / @alexthomassmith



Анджелина Джоли и Алекс Томас-Смит / Instagram / @alexthomassmith



Анджелина Джоли и Алекс Томас-Смит / Instagram / @alexthomassmith



Тату Алекса Томас-Смита / Instagram / @alexthomassmith