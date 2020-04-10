Анджелина Джоли выступила против домашнего насилия над детьми во время изоляции

Звездная многодетная мама не осталась в стороне от борьбы с коронавирусом и выступила в защиту детей, страдающих от домашнего насилия во время карантина. Анджелина Джоли отметила, что семейные конфликты могут повредить им больше, чем сам COVID-19.

Недавно голливудская актриса пожертвовала 1 миллион долларов на счет благотворительной организации No Kid Hungry, которая обеспечивает питание детей из семей с низким доходом. Однако Анджелина Джоли отметила, что на здоровьи детей может сказаться не только кризис, но и жестокость родителей.

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Свое обращение к общественности звезда опубликовала на страницах издания Time. Анджелина Джоли отметила, что хотя коронавирус не слишком страшный для детей, однако самоизоляция, которую он вызвал по всему миру, угрожает их моральному здоровью. Экономическая нестабильность и безработица только усиливают напряжение в семьях.

Нет ничего более важного или срочного, чем защита детей. Стресс в семье увеличивает риск насилия. Мы не узнаем, в скольких случаях ребенок находился в соседней комнате или наблюдал за проявлениями насилия и жестокости,

– написала звезда.

Сама Анджелина Джоли призывает всех неравнодушных не закрывать глаза на подобные инциденты. Актриса предлагает позаботиться о защите и безопасности детей. Самое простое, что может сделать каждый, – звонить в семьи, которые вызывают опасения относительно внутренней гармонии.

По состоянию на 10 апреля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 100 440 человек. Общее количество инфицированных – 1 666 766 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 369 956 человек. Именно США сейчас находится на первом месте по количеству подтвержденных больных коронавирусом – 488 647 зараженных лиц.