Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт заставил ее выйти замуж, – СМИ

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Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт / www.gettyimages.com

О разводе голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта говорил весь мир в течение нескольких лет. На днях актриса поразила своим заявлением о том, что она даже не хотела выходить замуж за мужчину.

Как сообщает издание US Weekly, Анджелина Джоли вышла замуж за Брэда Питта из-за его настаиваний. Отмечается, что актрисе было комфортно жить и в гражданском браке.

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Ранее Питт и Джоли рассказывали, что решили сыграть свадьбу и жениться только из-за желания своих шестерых детей. Напомним, что в апреле 2019 года после двухлетней судебной тяжбы Брэд и Анджелина официально развелись. Через несколько дней после этого женщина сменила фамилию на девичью.

А накануне Брэд Питт дал интервью, в котором признался, что он не против помириться с бывшей женой.

 

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?
Около двух лет распри между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом не стихали. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться. О расставании звезды сообщили в 2016 году, а официально развелись только в апреле 2019 года.

Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер доказывал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Старшие дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, из-за чего 18-летний Медокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила детям проводить время с Питтом.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Звездные разводы Звездные свадьбы Брэд Питт
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