Анджелина Джоли засветила роскошное вечернее платье на кинопремьере: фото

Как выглядеть стильно и элегантно – отлично знает голливудская актриса Анджелина Джоли. На днях она засветилась на красной дорожке в Риме, где предстала перед камерами в роскошном вечернем платье.

В начале октября в мире начался промотур нового фильма "Малефисента: Повелительница тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil). Премьера киноленты стала одной из самых ожидаемых, поэтому поклонники с восторгом посещали запланированные презентации. 7 октября главные героини "Малефисенты" приехали в Рим, где приняли участие в традиционном фотоколе. Среди гостей мероприятия была и знаменитая Анджелина Джоли, которая мастерски сыграла колдунью в новом фильме.

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Для особого выхода актриса выбрала платье в стиле своей героини. Черный наряд с блеском прекрасно подчеркнул стройную талию Анджелины Джоли и эффектно выглядел среди других знаменитостей. Романтичность ее образу добавили волнистые волосы и дневной макияж с акцентом на губы.

Сопровождали Анджелину Джоли ее двое детей – 13-летняя Шайло и 14-летняя Захара. Старшая дочь актрисы предстала в вечернем зеленом платье с эффектом обмре, а вот Шайло решила не отказываться от своего мужского стиля. После эффектного выхода многие журналисты отметили, что в таком образе девочка все больше напоминает своего звездного отца Брэда Питта.



Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Кроме этого, несмотря на слухи о вражде на съемочной площадке "Малефисенты" Анджелина Джоли не отказалась от совместных фото с актрисой Мишель Пфайффер. Две звезды фильма "Малефисента: Повелительница тьмы" позировали перед камерами, наслаждаясь вниманием журналистов.



Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер / Getty Images

Как известно, промотур уже стал своеобразным семейным отдыхом Анджелины Джоли и ее детей. В Лос-Анджелесе актриса вышла на красную дорожку со всеми 6 детьми, а в Японии ее сопровождали Захара и Мэддокс.

Что известно о фильме "Малефисента: Повелительница тьмы" Сразу после выхода первой части о Малефисенте авторы проекта объявили, что эта история будет иметь продолжение. Съемки фильма "Малефисента: Повелительница тьмы" начались в апреле 2018 года. Главные роли достались звездам предыдущего фильма: Анджелине Джоли, Мишель Пфайффер, Эль Фаннинг и Эду Скрейну.



Согласно трейлерам, события киноленты будут происходить через несколько лет после того, как колдунья наложила заклятье на принцессу Аврору. Между Малефисентой и королевой Ингрит разгорится ожесточенная борьба. Причиной для этого стала любовь принцессы и стремление создать семью. Такое решение принцессы отнюдь не устраивает Малефисенту, которая любой ценой стремится разрушить праздник. Удастся ли ей это – зрители смогут увидеть уже с 18 октября.