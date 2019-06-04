Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания

Сегодня свой день рождения празднует любимица миллионов – американская киноактриса Анджелина Джоли. Популярная актриса покорила мир своей харизмой, сильным характером, неописуемой красотой и профессионализмом во всех сферах, которые касаются ее жизни.

Актриса, фотомодель, режиссер, сценарист, посол доброй воли ООН, обладательница Оскара и трех Золотых глобусов, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда и мать шестерых детей.

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Анджелина Джоли уже более 15 лет ведет активную гуманитарную работу, которая связана с должностью посла доброй воли ООН, сотрудничает с общественными и социальными организациями. Она большую часть своего времени и сил выделяет на поддержку женщин, которые борются за свои права, а также активно выступает против сексуального насилия.

Актриса воспитывает шестерых детей: 17-летнего Мэддокса из Камбоджи, 13-летнюю Захару из Эфиопии, 13-летнюю Шайло – первого своего биологического ребенка от экс-любимого Питта, 15-летнего Пакса из Вьетнама, и 10-летних двойняшек Нокс и и Вивьен.



Дети Анджелины Джоли

Эта женщина вызывает всегда к себе волну интересов со стороны поклонников и постоянное восхищение. О том, как актриса стала успешной и завоевала к себе любовь зрителей – читайте дальше.

Детство Джоли. Наркотики и уродование тела ножом

Анджелина Джоли Войт родилась в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) 4 июня 1975 года в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран.



Маленькая Анджелина Джоли / Spletnik

Когда девочке исполнилось 11 лет, она начала учиться в киношколе Ли Страсберга, а также в высшей школе Беверли-Хиллз. Обучение длилось 2 года. Анджелина оказалась далеко не единственной студенткой с большими актерскими способностями и всегда чувствовала себя аутсайдером из-за своего нестандартного внешнего вида (чрезмерной худобы) и привычку одеваться в одежду из секонд-хенда.

Уверенность в себе будущая звезда потеряла окончательно тогда, когда все ее попытки стать моделью увенчались фиаско. В одном из своих интервью Джоли призналась, что чувствовала себя в то время очень подавленной и несчастной. Считала, что она бесполезная, и, что самое страшное, начала наносить себе порезы и раны на тело. У нее даже появилась в то время целая коллекция ножей.



Анджелина Джоли в юности / The Daily Mail

В 14 лет Джоли начала работать моделью на показах одежды в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также она появилась в музыкальных видеоклипах таких исполнителей: Ленни Кравиц (Stand By My Woman), Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) и Meat Loaf (видео Rock'n'Roll Dreams Come Through). В 16 лет Джоли начала работать в театре.

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В 1996 году изданию The Daily Mirror она рассказала, что до 20 лет перепробовала практически все наркотики, которые только могли быть.

Путь к успеху

Популярность красавица получила после того, как сыграла героиню Лару Крофт в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни".

Учитывая множество длительных поездок по всему миру в рамках гуманитарной миссии ООН Анджелина снималась с самыми известными голливудскими актерами в нескольких коммерческих картинах, среди которых фильм "Соблазн".

В июле 2010 года в прокат вышел фильм "Солт", в котором Джоли сыграла роль агента ЦРУ Эвелин Солт, которую подозревают в работе на российскую разведку. Что интересно, что главная роль была предназначена для Тома Круза, который играл бы точно такого же героя, только под именем Эдвин Солт.



Кадр из фильма "Солт"

В январе 2011 года вышел фильм с участием Джоли и Джонни Деппа "Турист", поставленный оскароносным режиссером Флорианом Хенкель фон Доннерсмарком.



Кадр из фильма "Турист"

"Джоли играет роковую женщину, обладающую изяществом, которое сбивает наповал сексуальностью", – рассказал кинокритик Роджер Эберт. А издание The Daily Mail назвал фильм "сложным и невероятно прекрасным и отвлекающим от проблем".

Наиболее успешные коммерческие фильмы актрисы:

– "Малефисент" (сборы в мировом прокате – 758 миллионов долларов США);

– "Мистер и миссис Смит" (сборы в мировом прокате – 478 миллионов долларов США);

– "Особо опасен" (341 миллионов долларов США);

– "Солт" (293 миллиона долларов США);

– "Турист" (278 миллионов долларов США);

– "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (274 миллиона долларов США);

– "Угнать за 60 секунд" (237 миллионов долларов США).

Анджелина Джоли о главных аспектах жизни

О любви. Мужчина должен разделять мои жизненные интересы, он должен помочь мне стать более хорошим человеком. Вот что должна давать любовь.



Цитаты Анджелини Джоли/ Vanity Fair

Про добро. Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судьбы и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал.



Анджелина Джоли пример для многих поклонников/ Vanity Fair

О цели в жизни. Любить одного человека, заботиться о нем до самой смерти, воспитывать детей, жить хорошей жизнью, быть верным другом, постараться выяснить, кто ты на самом деле и что ты любишь, и всегда быть собой – вот моя цель.



Джоли о цели в жизни / Vanity Fair

О самоопределении. Выясните, кто вы. Независимо от вашей семьи (мужчина вы или женщина, с кем вы в отношениях). Найдите себя в этом мире, и все, что вам нужно – чувствовать себя хорошо в одиночестве. Я считаю, что это самое важное в жизни. Найдите себя, потому что с этим вы сделаете все, что угодно.



Цитаты Джоли