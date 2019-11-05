Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки за взрывного устройства

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / www.gettyimages.com

Голливудскую актрису Анджелину Джоли вместе с коллегой Ричардом Медданом, которые работали на съемочной площадке нового фильма "Вечные (Eternals) на Канарских островах, срочно эвакуировали. Причиной стала найденная на территории съемок бомба.

Об этом рассказал инсайдер изданию The Sun. Впоследствии прибыли специалисты, чтобы обезвредить бомбу. По мнению специалистов, взрывное устройство могло остаться со Второй мировой войны. В свое время на этом месте располагалась нацистская база.

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Это было страшно: бомба могла быть там в течение десятилетий нетронутой, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее "побеспокоили". На съемочной площадке были звезды мировой величины, и никто не собирался рисковать. К счастью, специалисты прекрасно со всем справились,
– поделился инсайдер.

В новом фильме "Вечные" Анджелина Джоли появится в образе суперженщины Тэны из комиксов Marvel. Премьера супергеройской ленты ожидается в 2020 году.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Голливуд
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