Южноафриканская модель Кэндис Свейнпол приняла участие в откровенной фотосессии для Vogue и поддержала онлайн-аукцион по сбору средств для борьбы с пандемией и расизмом. Для этого она отдала свою любимую сумку Chanel, снявшись с ней в ванной комнате.

Известно, что британский глянец Vogue запустил онлайн-аукцион, где лотами стали вещи из гардероба мировых звезд. Вырученные средства от продажи одежды организаторы передадут благотворительным организациям Великобритании и Америки, которые борются с последствиями пандемии коронавируса и за права темнокожих людей.

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Поэтому знаменитости должны опубликовать фото, где представлены вместе с любимыми вещами, которые отдадут на аукцион. К примеру, Ирина Шейк решила отдать шелковую миди-юбку с леопардовым принтом и красную сумочку от бренда Burberry. Соблазнительное фото российская модель сделала топлесс, сидя на полу в ванной.

Что интересно, такое же фото запостила и модель Кэндис Свейнпол. Звезда решила пожертвовать свою любимую черную сумочку Chanel, которой прикрыла обнаженную грудь. А для низа женщина выбрала джинсы с высокой посадкой на талии.

"В июльском выпуске British Vogue я вместе с 22 другими моделями приняла участие в специальном проект по сбору денег для NHS Charities Together и NAACP, пожертвовав мою любимую сумку Chane", – написала Кэндис.

Фанаты остались в восторге от фото и засыпали ее комплиментами, и поблагодарили за ее благотворительность.