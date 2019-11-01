"Ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм полностью обнажилась для фото (18+)
Соблазнительная рыжеволосая модель Алексина Грэм превзошла свои образы на подиуме Vitoria's Secret. Популярный английский "ангел" обнажил свои крылья и другие части тела, стоя в окне.
Поскольку в этом году традиционного итогового шоу от Victoria's Secret не будет, модели решили атаковать соцсети своими снимками в не менее горячих образах, чем на подиуме.
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Новое излишне пикантное фото английская модель Алексина Грэм обнародовала на своей странице в Инстаграме.
На фотографии, которую удалось создать фотографу, смелая и сексуальная англичанка позирует полностью обнаженной, стоя на цыпочках и расставив ноги.
Она предстала перед камерой спиной прямо перед панорамным окном. На фото Алексина, не стесняясь, засветила свои пышные ягодицы и красивую спину. Однако фронтальную часть теле, в частности, грудь и другие интимные части, рыжеволосая озорница решила прикрыть полотенцем.
Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham
Стоит отметить, что Алексина Грэм любит пикантно обнажиться перед камерой и подобные фото появлялись на ее странице даже около года назад.
Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham
Игривая Алексина Грэм / Instagram / @alexinagraham
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