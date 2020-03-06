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"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин снялась в эротической рекламе: фото 18+

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Все мировые бренды подготовили для своих поклонников новые весенние рекламы. Исключением не стала компания The Kooples, которая пригласила к сотрудничеству знаменитую венгерскую модель Барбару Палвин, известную с участием в показах Victoria's Secret.

Интересно, что манекенщица стала не единственной звездой рекламной кампании. В эротической фотосессии принял участие и ее бойфренд – 27-летний актер Дилан Спраус. На сайте французской марки одежды и аксессуаров The Kooples уже появились результаты съемки, которые взбудоражили сеть.

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На черно-белых кадрах звездная пара позировала в стильных нарядах от бренда. А на некоторых фото Барбара Палвин и Дилан Спраус красовались перед зрителями обнаженн, прикрывая интимные места удачно выбранными позами. В частности, фотографии сделали в постели, что придавало пикантности, а также на кухне одного из имений Лос-Анджелеса.

Автором горячей фотосессии был Кэмерон Маккул. Он сделал акцент на нежности отношений Барбары и Дилана, позволяя Барбаре и Дилану проявлять свои чувства в кадре. Поэтому в новой рекламной кампании сторонники пары увидят не только сексуальные кадры, но и нежные объятия модели и актера.


Барбара Палвин и Дилан Спраус / The Kooples

Известно, что Барбара Палвин и Дилан Спраус познакомились в 2018 году. Звезды были на вечеринке в Голливуде и обменялись контактами. Горячий актер отправил сообщение в инстаграме, однако так и не получил ответа от красавицы, в которую влюбился. И только после нескольких месяцев ухаживаний Барбара Палвин таки обратила внимание на Дилана Спрауса. Сейчас звезд считают одной из самых крепких знаменитых пар США.

Мы действительно уважаем друг друга – это ключ к здоровым отношениям. Доверяем друг другу. С Диланом я могу быть откровенной. Он любит меня такой, какая я есть на самом деле, дает мне возможность быть собой и не беспокоиться, что думают другие. Я учусь у него каждый день,
рассказывала Барбара Палвин

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret
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