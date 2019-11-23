"Ангел" Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: появились роскошные фото с церемонии

16 ноября супермодель Девон Виндзор и ее любимый Джонни Декстер Барбара официально поженились. В день церемонии в сеть попало несколько фото, сделанных папарацци. А на днях счастливые супруги опубликовалb на своих страницах в Instagram роскошные свадебные снимки, которые покорили красотой.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24 модель Victoria's Secret Девон Виндзор и бизнесмен Джонни Декс устроили громкую свадьбу на острове Сен-Барт, что в Карибском море. Поэтому влюбленные праздновали, любуясь невероятными морскими пейзажами.

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К алтарю "ангел" Victoria's Secret пошла в белом платье со шлейфом от Zuhair Murad. Наряд невесты был местами прозрачным, что придавало пикантности ее виду. Девон Виндзор не отказалась от фаты и выглядела роскошно, счастливо позируя перед гостями. В то же время ее жених Джонни Декс красовался в классическом черном костюме с бутоньеркой.

Интересно, что для церемонии Девон и ее избранник заказали особые кольца. Просьбу от жениха и невесты реализовал знаменитый ювелир Николь Вегман, который создал украшения под брендом Ring Concierge. Кроме этого, для "ангела" Victoria's Secret изготовили комплект из трех колец, которые можно носить как вместе, так и отдельно. В набор входили роскошные изделия с изумрудом, розового золота и платины.

Сразу после церемонии молодожены по традиции отправились на фотосессию. Съемки Девон Виндзон и Джонни Декс уже успели опубликовать на инстаграм-странице. Сеть уже тронули нежные кадры, которыми поделились молодожены.

Сейчас молодожены находятся на острове Сен-Барт. Свое свадебное платье Девон Виндзор сменила на купальники в стиле невесты. На одном из них модель написала "миссис Барбара", намекая, что может изменить свою фамилию.