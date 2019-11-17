"Ангел" Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж в полупрозрачном платье: фото

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Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж / www.justjared.com

Знаменитая модель Victoria's Secret Девон Виндзор в 25 лет решила распрощаться с холостяцкой жизнью и пошла к алтарю. Избранником "ангела" стал ее бойфренд Джонни Декстер Барбара.

Как сообщает The Daily Mail, торжественная церемония прошла на острове Сент-Барт, который относится к заморской территории Франции. Клятвами Девон Виндзор и Джонни Барбара обменялись в одной из местных церквей, которую молодожены украсили белыми массивными цветами. А вот праздничная вечеринка прошла в элитном ресторане с большим двором и видом на Карибское море.

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И хотя церемония была закрыта для СМИ, папарацци все же удалось сделать несколько снимков звездных молодоженов. Согласно фотографиями, к алтарю Джонни Барбара шел в светлом костюме и рубашке. А вот его роскошная невеста предстала перед гостями в кружевном платье от Zuhair Murad с роскошным шлейфом. Наряд Девон Виндзор был достаточно пикантным, ведь платье имело прозрачные вставки, которые обнажали ее ноги.

Звездная невеста решила не отказываться от фаты. К платью Девон Виндзор подобрала изделие, украшенное плотным кружевом по краям. Едва волнистые волосы и нежный макияж завершили особый look модели.


Модель Девон Виндзор вышла замуж за Джонни Барбару/ Just Jared

На свадьбу звездная пара пригласила не только ближайших родственников, но и друзей из модельной индустрии. В частности, на церемонии Девон Виндзор и Джонни Барбары можно было увидеть Оливию Калпо, Лорену Рэй, Джорджию Фаулер и Шанина Шейк. Гости приехали на остров в Карибском море задолго до свадьбы. В течение недели они отдыхали вместе с молодоженами и развлекались на их вечеринках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo)

Известно, что кубинский бизнесмен Джонни Барбара сделал предложение Девон Виндзор еще в 2018 году. Во время совместного отдыха он нанял вертолет, который нес надпись: "Ты выйдешь за меня?" На вопрос любимого "ангел" Victoria's Secret ответила согласием и в течение года готовилась к событию. Свадьбу пара не афишировала и не разглашали дату церемонии. Только в канун особого праздника Девон Виндзор счастливо написала в сети, что 16 ноября выходит замуж за Джонни Барбару. 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные свадьбы Мода Victoria's Secret
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