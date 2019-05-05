"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск обнажила грудь в провокационной съемке: 18+

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Эльза Хоск обнажилась перед камерой
Эльза Хоск обнажилась перед камерой / Instagram / @hoskelsa

30-летняя Эльза Хоск – один из самых известных "ангелов" Victoria's Secret – любит примерять сексуальные образы не только для съемок рекламы бельевого бренда. Домашние кадры звезды не менее горячие.

Это знаменитая модель доказала, опубликовав очередные провокационные фото из Калифорнии. Перед поклонниками Эльза Хоск предстала в трендовых штанах с газетным принтом. Обнаженную грудь знаменитость игриво прикрыла руками.

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Для сексуальной съемки модель выбрала место у окна. Эльза Хоск легла рядом с видом на Беверли-Хиллз, а на другом снимке показала стройную фигуру, став спиной к фотографу.

У меня есть новости,
– игриво подписала фото Эльза Хоск, подчеркнув свою трендовую одежду.

Ельза Госк у Каліфорнії
Сексуальное фото Эльзы Хоск / Instagram / @hoskelsa

Модель Ельза Госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Стоит отметить, что фото модель опубликовала накануне грандиозного события в мире моды – Met Gala 2019. Мероприятие пройдет в Нью-Йорке 6 мая. Это уже своеобразная традиция зажигательной Эльзы Хоск, так как в день церемонии награждения премиями Оскар-2019 она поделилась подобным снимком с обнаженной грудью.

Модель Ельза Госк оголила груди
Модель Эльза Хоск обнажила грудь / Instagram / @hoskelsa

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Мода Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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