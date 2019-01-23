"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск обнажилась перед камерой: фото 18+

Шведская топ-модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, часто соглашается на провокационные съемки. Звезда не стесняется раздеваться перед камерой, что демонстрирует в своем блоге.

На днях сексапильная Эльза Хоск опубликовала очередные пикантные фото из Франции, где проходит Неделя моды. Сначала перед камерой она предстала в белом халате. Модель прикрыла обнаженную грудь одеждой и показала стройные ноги, пикантно сев на стул.

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Модель Эльза Хоск обнажилась в гостиничном номере / Instagram / @hoskelsa

И одним фото, сделанным в гостиничном номере Парижа, Эльза Хоск не ограничилась. Впоследствии манекенщица показала обнаженную грудь, которую она прикрыла прозрачными тюлями. Кроме этого, "ангел" Victoria's Secret полностью обнажилась. Эльза Хоск спряталась за тканью, сквозь которую видны сексуальные формы звезды.

"Одеться или остаться в постели", – обольстительно написала Эльза Хоск.



Эльза Хоск показала обнаженное тело / Instagram / @hoskelsa