"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск обнажилась перед камерой: фото 18+

77 Читати новину українською
Эльза Хоск обнажилась перед камерой
Эльза Хоск обнажилась перед камерой / Instagram / @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск, которая является одним из самых известных "ангелов" Victoria's Secret, часто соглашается на провокационные съемки. Звезда не стесняется раздеваться перед камерой, что демонстрирует в своем блоге.

На днях сексапильная Эльза Хоск опубликовала очередные пикантные фото из Франции, где проходит Неделя моды. Сначала перед камерой она предстала в белом халате. Модель прикрыла обнаженную грудь одеждой и показала стройные ноги, пикантно сев на стул.

Читайте также: Обнаженная, в ванной и с газетой: Эльза Хоск поразила откровенным снимком (18+)

Модель Ельза Госк оголилась у готельному номері
Модель Эльза Хоск обнажилась в гостиничном номере / Instagram / @hoskelsa

И одним фото, сделанным в гостиничном номере Парижа, Эльза Хоск не ограничилась. Впоследствии манекенщица показала обнаженную грудь, которую она прикрыла прозрачными тюлями. Кроме этого, "ангел" Victoria's Secret полностью обнажилась. Эльза Хоск спряталась за тканью, сквозь которую видны сексуальные формы звезды.

"Одеться или остаться в постели", – обольстительно написала Эльза Хоск.

Ельза Госк показала оголене тіло
Эльза Хоск показала обнаженное тело / Instagram / @hoskelsa

Сексуальні фото моделі Ельзи Госк
Сексуальные фото модели Эльзы Хоск / Instagram / @hoskelsa

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
сегодня 17:01 Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
48
Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
сегодня 14:21 Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
2
Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel
22 января 21:02 Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel
276
"Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
22 января 15:32 "Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
199
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
22 января 12:05 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
11063
#10YearsChallenge: самые смешные мемы января
21 января 20:10 #10YearsChallenge: самые смешные мемы января
841
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук