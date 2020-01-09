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"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в сексуальном белье

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Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Шведская модель поделилась соблазнительными кадрами на страницах социальных сетей. 31-летняя Эльза Хоск позировала в откровенном кружевном комплекте белья бренда Victoria's Secret в собственном доме. Партнером для такой съемки стала кошка.

Обольстительная блондинка часто демонстрирует модные образы на страницах своего Инстаграма. Девушка, которая знает толк в стиле, умеет поражать как повседневными, так и светскими выходами. Ее образы всегда отличаются среди других знаменитостей яркостью и эпатажем.

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Однако не меньший восторг подписчиков вызывают откровенные съемки модели, которая за вознаграждение получает тысячи лайков и восхищенных комментариев. Так, 31-летняя манекенщица получила мировую известность благодаря Victoria's Secret. Она участвовала в показах три года подряд. Девушка часто демонстрирует в сети свое подтянутое тело. На этот раз для домашней съемки она выбрала белье американского бренда, который сделал ее известной.

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Модель выбрала комплект кружевного белья молочного цвета, который едва прикрывал ее грудь. Эльза Хоск также надела широкие штаны в тон к нижнему белью. Вместе со знаменитостью на лестнице дома позировала светлая кошка, которая утонула в объятиях модели.

Кошачий пух,
– лаконично прокомментировала откровенные фото Эльза Хоск.

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Victoria's Secret Эльза Хоск
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