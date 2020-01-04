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"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск призналась в том, что страдала от алкогольной зависимости

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Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

В новом 2020 году немало знаменитостей подвели итоги не только за 2019 год, но и за последнее десятилетие. Одна из самых успешных моделей Эльза Хоск ошеломила признанием в том, что ей удалось преодолеть алкогольную зависимость.

Об этом "ангел" Victoria's Secret написала на своей странице в инстаграме. Эльза Хоск опубликовала коллаж с обложками журналов, для которых она снялась в течение последнего десятилетия.

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А в подписи звезда написала, что десять лет назад она была очень растерянной и не имела никакой работы. Из-за этого она решила переехать в Нью-Йорк, где Эльза "потерялась" еще больше. Супермодель отметила 10 лет трезвости и рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью.

"Прошло какое-то время, прежде чем поняла, что все мои проблемы начались именно с меня. Начав вести трезвый образ жизни, я осознала, что страдала от алкоголизма, и вокруг был целый мир, в котором все жили без алкоголя. Я встретила много удивительных людей, друзей, и постепенно вновь обрела себя. Того, что произошло благодаря этому, я и представить себе никогда не могла. Нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность", – заявила Хоск.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

7 ноября 2019 года Эльза отпраздновала свое 31-летие. Значит девушка употребляла алкоголь до 21 года и ей удалось осознать эту проблему.

"Прошло уже 10 лет с тех пор, как я не пью спиртные напитки. Сначала было нелегко, но бросить пить – лучшее решение, которое я когда-либо принимала", – добавила супермодель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Victoria's Secret Эльза Хоск
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