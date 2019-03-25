"Ангел" Victoria's Secret Келли Гейл обнажилась перед камерой: 18+

Пока знаменитый бельевой бренд Victoria's Secret пригласил в команду перспективных моделей, уже утвердившиеся "ангелы" продолжают будоражить сеть. На этот раз зажигательная Келли Гейл поделилась с поклонниками сексуальными снимками.

Блоги в социальной сети Instagram стали своеобразным портфолио знаменитостей. В сети звезды делятся кадрами из частной жизни и своими мыслями. А вот модели любят добавлять перчинки своим страницам, публикуя откровенные фото.

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Исключением не стала 23-летняя Келли Гейл, сумевшая взбудоражить сеть сексапильными снимками. Перед камерами обольстительная шведская модель предстала без одежды, обнажив свою грудь. Сексапильный снимок сделали в момент, когда Келли надевала белую футболку на влажное тело, что придало пикантности.

Вероятно, пикантное фото Келли Гейл сделала во время райского отдыха на Бали. На днях манекенщица опубликовала из Индонезии серию пляжных снимков в купальниках, отметив, что мечтает вернуться на этот курорт.