"Ангел" Victoria's Secret Келли Гейл обнажилась перед камерой: 18+

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"Ангел" Victoria's Secret Келли Гейл
"Ангел" Victoria's Secret Келли Гейл / Instagram / @kellybellyboom

Пока знаменитый бельевой бренд Victoria's Secret пригласил в команду перспективных моделей, уже утвердившиеся "ангелы" продолжают будоражить сеть. На этот раз зажигательная Келли Гейл поделилась с поклонниками сексуальными снимками.

Блоги в социальной сети Instagram стали своеобразным портфолио знаменитостей. В сети звезды делятся кадрами из частной жизни и своими мыслями. А вот модели любят добавлять перчинки своим страницам, публикуя откровенные фото.

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Исключением не стала 23-летняя Келли Гейл, сумевшая взбудоражить сеть сексапильными снимками. Перед камерами обольстительная шведская модель предстала без одежды, обнажив свою грудь. Сексапильный снимок сделали в момент, когда Келли надевала белую футболку на влажное тело, что придало пикантности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

Вероятно, пикантное фото Келли Гейл сделала во время райского отдыха на Бали. На днях манекенщица опубликовала из Индонезии серию пляжных снимков в купальниках, отметив, что мечтает вернуться на этот курорт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kelly Gale (@kellybellyboom)

 

blog_ava
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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