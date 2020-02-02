"Ангел" Victoria's Secret Келли Гейл позировала полностью обнаженной: фото 18+

24-летняя шведская модель обеспечила себе успешную карьеру благодаря участию в грандиозных шоу Victoria's Secret. Обнажаясь на подиуме в белье культового бренда, Келли Гейл без комплексов работает на съемках в стиле ню.

Результатом очередной фэшн-работы модель поделилась на страницах собственного Инстаграма. Ранее лента девушки была переполнена пикантными кадрами, однако последний пост превзошел все предыдущие съемки и границы приличия.

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На морском побережье Келли Гейл позировала полностью обнаженной, прикрыв пышную грудь руками. Ее мокрые волосы только добавляли обаяния и так сексапильной внешности модели. Вместо купальника или пляжного образа она выбрала многочисленные драгоценности, которыми украсила руки и шею.

Такой кадр вызвал шквал обсуждения в сети. Фоловеры не остались равнодушными к откровенности Келли Гейл и засыпали ее 50 тысячами лайков и сотнями комментариев.



Модель Келли Гейл / Instagram / @kellybellyboom

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