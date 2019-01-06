"Ангел" Victoria's Secret Лили Олдридж второй раз стала мамой: трогательное фото
Супермодель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret Лили Олдридж родила второго ребенка – мальчика – от своего мужа Кейлеба Фолловилла.
Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram. На черно-белом фото изображены ножки малыша.
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Лили Олдридж родила второго ребенка 29 января, однако поделиться счастливой новостью с поклонниками звездные родители решили через пару дней.
"Уинстон Рой Фоллоуилл благословил наши жизни", – прокомментировала фотографию звездная мама.
К слову, Лили Олдридж вышла замуж за вокалиста группы Kings of Leon Кейлеба Фолловилла в 2011 году, встречаясь перед этим четыре года. В 2012 году у пары родилась дочь Дикси Перл.
Источник: 24 канал
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