"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд похвасталась фигурой в хищном мини платье

Голландская модель Роми Стрейд идеально демонстрирует, что может очаровать поклонников не только своими эффектными выходами на подиуме, но и появлениями на светских событиях. Так, для вечера в Париже "ангел" Victoria's Secret выбрала трендовое мини платье.

В трендах нового осеннего сезона первые места до сих пор занимают анималистические принты, поэтому всемирно известные модели пользуются возможностью еще больше подчеркнуть свою эффектность хищным рисунком. Тем более, если он украшает крохотное мини платье.

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Одной из ценителей тренда оказалась 24-летняя Роми Стрейд. Накануне, 27 сентября, "ангел" Victoria's Secret спешила на светское мероприятие, которое проходило в Париже. Беспроигрышным вечерним вариантом стало платье с леопардовым принтом и асимметричной длиной.

Роми Стрейд поделилась снимками в стиле street-style, на которых ей удалось подчеркнуть все свои достоинства, в частности, тонкую талию, длинные и стройные ноги, а также красивое декольте. Довершением эффектного образа стал клатч от Chanel, туфли-лодочки и макияж с акцентом на глаза.



Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd