"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд снялась полностью голой на пляже: 18+

Знаменитая голландская модель Роми Стрейд, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, похвасталась в сети провокационными снимками. Перед камерой звезда предстала полностью обнаженной.

В бельевом бренде Victoria's Secret стартовала бурная работа над рекламой новой коллекции. Поэтому все "ангелы" принимают участие в пикантных съемках, во время которых примеряют соблазнительное белье.

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Но, несмотря на насыщенный рабочий график, модели находят свободное время для других фотосессий и своих сексуальных блогов. На днях 23-летняя Роми Стрейд сумела взбудоражить сеть провокационными кадрами с морского пляжа.

Перед камерой фотографа Зои Гроссман она предстала полностью обнаженной. Интимные места своего стройного тела модель прикрывала, выбирая правильные позы. А на одном фото Роми Стрейд соблазнительно прикрыла руками обнаженную грудь и выгнула спину, что выглядело очень пикантно.

Еще большую эротику тусклым снимкам добавляло место съемок. Во время фотосессии Роми Стрейд намочила тело в воде, поэтому на коже модели виднелся прилипший песок.



Модель Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd



"Ангел" Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Модель Victoria's Secret из Нидерландов / Instagram / @romeestrijd

Не забыла манекенщица и о главной работе в Victoria's Secret. Роми Стрейд снялась в игривой фотосессии, примерив стильные купальники от бельевого бренда, которые вскоре поступят в продажу.