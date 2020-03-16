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"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд в банном полотенце призвала всех не выходить из дома: фото

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Известная нидерландская модель, "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд не осталась в стороне новостей о коронавирусе. Знаменитость призвала поклонников заботиться о себе и оставаться дома.

Известно, что новый вирус Covid-19 поражает как обычных людей, так и знаменитостей. От недуга пострадали уже более 169 тысяч человек по всему миру. Модель Victoria's Secret Роми Стрейд опубликовала на своей странице в инстаграме сообщение, в котором выразила свое мнение относительно заболевания.

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Знаменитость распространила фото, на котором позирует в белом банном полотенце, сидя в ванной комнате. Волосы звезда распустила, а на лице сделала легкий естественный макияж. Ее уши украшают маленькие серьги-кольца.

Стрейд призвала всех оставаться дома для того, чтобы уберечь свое здоровье, жизнь и своих родных от опасности.

Этим утром я проснулась, осознавая, насколько важно оставаться дома сейчас, не только для себя, но и для других: для мамы и папы, бабушки и дедушки. Пришло время отнестись к этому серьезно! Используем это время, чтобы перезагрузиться, вспомнить, что важно. Сократим поездки, проведем время со своей семьей, но также восстановим связь с самим собой. Подумайте о том, что действительно важно для вас,
– написала в публикации Роми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Коронавирус Covid-19 Victoria's Secret Новости LifeStyle LifeStyle
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