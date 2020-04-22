Ангел Victoria's Secret Сара Сампайо из-за психического расстройства вырывает волосы на голове:

Португальская топ-модель, а с апреля 2015 года одна из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret Сара Сампайо страдает психическим заболеванием.

28-летняя модель в своем инстаграме недавно провела прямой эфир, в котором рассказала о заболевании которім страдает с 15 лет – трихотиломанией – вырывание волосяного покрова на голове или других частях тела. Такие действия возникают вследствие стресса.

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Свое заболевание модель не скрывает и уже раньше о нем рассказывала. Поэтому подписчики решили спросить ее, как она сейчас справляется с навязчивым желанием вырывать волосы.

По словам модели, иногда желание вырывать волосы перерастает в острую фазу, и тогда ей хочется вырывать их больше, чем обычно. Для того, чтобы не наносить себе вреда, Сампайо вынуждена коротко стричь ногти.

У меня часто наблюдается депрессия и тревога, но последние несколько недель я чувствовала малейшее беспокойство за последнее время. Однако теперь я снова чувствую себя подавленной,

– рассказала модель.

Известно, что знаменитость раньше вырывала себе брови, а пробелы, которые возникали после вырывания зарисовывала карандашом. Со временем девушка начала вырывать ресницы. После таких импульсивных нервных срывов, врачи прописали лекарства, которые немного уменьшили количество импульсов, во время которых модель прибегала к вырыванию волос на теле.

Сейчас модель находится на самоизоляции с любимым Оливером Рипли в Лос-Анджелесе, однако очень соскучилась за родными, которые живут в Португалии. Сампайо полностью посвящает свое время отдыха: учится, смотрит свои любимые сериалы, шоу-программы и немного занимается спортом.

Недавно она снялась в фотосессии по FaceTime для журнала. Такую удаленную онлайн-съемку сейчас практикуют много моделей.



Сара Сампайо и Оливер Рипли