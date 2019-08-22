"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман станет матерью во второй раз

46 Читати новину українською
Шанель Иман
Шанель Иман / Instagram / @chaneliman

Популярная модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман беременна вторым ребенком! Добавим, ровно год назад, в августе 2018 года, знаменитость стала матерью впервые.

Как сообщает издание Daily Mail, Шанель Иман попала в объективы папарацци на пятом месяце своей второй беременности.

Читайте также: Беременная Эшли Грэм откровенно продемонстрировала растяжки на теле: фото

шанель іман

Шанель Иман / Daily Mail

Интересно то, что в социальных сетях 28-летняя модель никоим образом не намекает на еще одно пополнение в семье. Шанель показывает, как проводит время с дочерью Кэли Клэй, которая родилась 10 августа 2018 года, и мужем – спортсменом Стерлингом Шепардом.

На днях модель показала, как отпраздновала день рождения дочери. "Мамочка любит тебя", – добавила в подписи Иман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

 

 

blog_ava
День флага: самые интересные факты об украинском флаге
сегодня
3117
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
313
Топ-6 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
22 августа 11:11 Топ-6 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
1056
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
21 августа 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 306
Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
21 августа 11:00 Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1584
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
439
Новости
Больше новостей
Залиште відгук