"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман станет матерью во второй раз
Популярная модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман беременна вторым ребенком! Добавим, ровно год назад, в августе 2018 года, знаменитость стала матерью впервые.
Как сообщает издание Daily Mail, Шанель Иман попала в объективы папарацци на пятом месяце своей второй беременности.
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Шанель Иман / Daily Mail
Интересно то, что в социальных сетях 28-летняя модель никоим образом не намекает на еще одно пополнение в семье. Шанель показывает, как проводит время с дочерью Кэли Клэй, которая родилась 10 августа 2018 года, и мужем – спортсменом Стерлингом Шепардом.
На днях модель показала, как отпраздновала день рождения дочери. "Мамочка любит тебя", – добавила в подписи Иман.
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