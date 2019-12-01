"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл показала платье, как у Кати Осадчей

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Тейлор Хилл надела платье, похожее на наряд Осадчей / Instagram / @taylor_hill

Американская модель Тейлор Хилл поделилась с поклонниками очередным эффектным фото в вечернем платье. Наряд привлек большое внимание журналистов LifeStyle 24, ведь он напоминал образ, который ранее демонстрировали телеведущая Катя Осадчая и модель Алла Костромичова.

Тейлор Хилл, которая известна сотрудничеством с бельевым брендом Victoria's Secret, стала приглашенной гостьей на торжественной церемонии "Человек 2019". Шоу устроили представители португальского журнала GQ, которые вручили награды звездам, которые, по их мнению, своей работой и инициативами могут стать примером для подражания. К лауреатов премии вошла и Тейлор Гилл, получила статуэтку в номинации "Модель года".

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Звезда не пропустила знаковое событие и подготовила для выхода особое платье. Манекенщица красовалась перед участниками события в золотистом платье с особым блестящим декором.

Тейлор Гілл
Тейлор Хилл в золотистом платье/ Instagram / @taylor_hill

Интересно, что подобные наряды можно найти в коллекции украинского дизайнера Ивана Фролова. Модельер разработал серию вечерних платьев с таким же декором в зоне декольте. Изделия украинца уже успели примерить отечественные звезды. В частности, в подобной одежде красовались известные модницы Катя Осадчая и Алла Костромичова. Телеведущая покоряла эффектным нарядом участников Best Fashion Awards 2019, а вот модель Алла Костромичова показала новинку от FROLOV в телевизионном проект "Топ-модель по-украински".

Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha
Екатерина Осадчая / Instagram / @kosadcha

Алла Костромічова
Алла Костромичова / Пресс-служба дизайнера

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Катя Осадчая Мода Victoria's Secret
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