"Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос: первые фото

Одна из самых известных моделей Victoria's Secret Винни Харлоу удивила своих поклонников внезапной сменой имиджа. Звезда показала эффектные фото с розовыми волосами.

В Калифорнии продолжается грандиозный музыкальный фестиваль Coachella-2019. Именно это светское мероприятие объединило немало голливудских звезд, которые приехали развлечься в Лос-Анджелес. Такое громкое событие не обошли вниманием и знаменитые модели бельевого бренда Victoria's Secret. Сексапильные манекенщицы выбрали для вечеринки пикантные наряды, в которых и зажигали на открытии Coachella-2019 в пятницу, 12 апреля.

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Не упустила возможности развлечься и зажигательная Винни Харлоу. На фестивале она предстала в белых джинсовых шортах и розовом топе в сетку. Винни выбрала удобную обувь, чтобы вдоволь натанцеваться под любимые треки.

Однако не манящий образ звезды привлек немалое внимание ее поклонников: 24-летняя модель засветила новый эффектный имидж. Винни Харлоу перекрасила волосы в розовый цвет, оставив при этом его длину.

Обычно Винни Харлоу выбирает естественный цвет волос и остается брюнеткой. Любит модель делать романтические кудри, которые добавляют ее облику нежности. Однако для стильных фотосессий "ангел" Victoria's Secret соглашается на различные эксперименты с внешностью. Как меняла стиль Винни Харлоу-смотрите в фотоподборке LifeStyle 24.

Кто такая Винни Харлоу?

Модель, которая имеет редкое заболевание кожи – нарушение пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она возглавила рекламные кампании Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий. Кроме этого, в 2018 году Винни Харлоу присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret, а в ноябре впервые вышла на сцену грандиозного показа нижнего белья.