"Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу взбудоражила сеть сексапильными снимками: 18+

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Винни Харлоу
Винни Харлоу / www.gettyimages.com

Модель Винни Харлоу взбудоражила сеть пикантными снимками в нижнем белье и полотенце. "Ангел" Victoria's Secret опубликовала фотографии в своем блоге в Instagram.

В 2018 году канадская супермодель Винни Харлоу, страдающая витилиго, присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret. Перед подготовкой к грандиозному шоу, прогремевшего в Нью-Йорке 8 ноября, звезда сделала стильную стрижку и стала заметно увереннее.

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Немалые изменения в карьере существенно повлияли и на блог Винни Харлоу. Модель все чаще публикует сексапильные фотографии, хвастаясь своей стройной фигурой. Так, в сети звезда показала несколько новых фото. Перед камерой Винни Харлоу позировала в белоснежном полотенце, которое прикрывало ее обнаженное тело. Модель не скрывала своей сексуальности, что виднелась даже в ее взгляде.

 

 

Кроме этого, Винни Харлоу засветила горячие снимки в нижнем белье. Модель выбрала пикантные позы, в которых выглядела очень соблазнительно.

 

Кто такая Винни Харлоу?Модель, страдающая от редкого заболевания кожи – нарушением пигментации, витилиго. Девушка стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложке десятка глянцевых изданий.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Источник: 24 Канал
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