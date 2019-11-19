"Ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер снялась в сексуальном белье: горячее фото

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Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Известная датская модель, "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер ошеломила поклонников горячим снимком, на котором звезда подиумов похвасталась идеальной фигурой.

Соблазнительное фото 26-летняя модель опубликовала на своей странице в инстаграме. На черно-белой фотографии Жозефин Скривер позирует в соблазнительном белье из коллекции Victoria's Secret.

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Кроме бюстгальтера и бикини, образ "ангела" дополнил изысканный пояс для чулок, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Знаменитость распустила длинные волосы и прикрыла ими половину лица.

Добавим, что Жозефин регулярно публикует откровенные снимки и не боится демонстрировать свое тело. Поклонники с восторгом реагируют на такой контент, не жалея "лайков" и комментариев. За Скривер в Сети следят более шести миллионов пользователей.

"Самая красивая девушка в мире", "Очень сексуальная", "Горячая", – комментируют сторонники фото.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер  / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Мода Victoria's Secret
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