"Ангела" Victoria's Secret раскритиковали за излишнюю худобу: пикантные фото

Шведская модель Эльза Хоск находится на отдыхе на Ямайке вместе с друзьями и любимым. Она не прекращает делиться соблазнительными кадрами с побережья Карибского моря. Однако внешний вид красавицы вызвал беспокойство ее поклонников.

31-летняя манекенщица получила мировую известность благодаря бренду Victoria's Secret. Она участвовала в показах три года подряд. Девушка часто демонстрирует в сети свое подтянутое тело. Однако последние фотографии с курорта вызвали шок у ее подписчиков.

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Эльза Хоск с детских лет занималась баскетболом и даже достигла определенных профессиональных высот в составе Национальной баскетбольной лиги Швеции. Она не скрывала, что именно спорт помог ее успешной модельной карьере. Ее идеальное тело станет украшением для любой рекламной кампании.

На днях Эльза Хоск опубликовала на страницах социальных сетей пикантные фотографии. На них знаменитость позирует на морском побережье в светло-лимонном купальнике в стиле ретро. Блондинка эффектно смотрится на фоне голубого пейзажа. Своим образом модель напомнила секс-символ 60-х, швейцарскую актрису и девушку Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" Урсулу Андресс.

Сделай меня лучше, чем Урсула Андресс,

– написала она в своем инстаграме.

Однако вместо восторженных комментариев красавица получила критику. Ее поклонники выразили возмущение тем, что своим примером девушка пропагандирует анорексию среди молодых людей, которые и без того чрезмерно обеспокоены своим внешним видом и параметрами тела.

Это болезненный облик тела. Я не понимаю, почему вы все еще поддерживаете эту худобу, когда столько молодых девушек и парней страдают от анорексии и связанных с этим психических заболеваний. Индустрия моделинга меняется, и модели призваны открыто говорить на эти темы, а не распространять те же мотивы. Будьте сознательны за тех людей, которые следят за вами и подвергаются воздействию,

– прокомментировал пикантные фото один из фолловеров Эльзы Госк.

В защиту звезды выступила модель и диетолог Мэй Маск, которая является матерью известного изобретателя и генерального директора Tesla.

Я диетолог, у меня были клиенты, которые являются худыми, но едят недостаточно. Я видела, как вы питаетесь на фотосессиях и на различных светских мероприятиях. Вы, конечно, не голодаете. Вы также много занимаетесь спортом. Огромное восхищение вам от меня,

– поддержала Эльзу Мэй Маск.