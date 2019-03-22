Ангельская аквавумен: Жозефин Скривер похвасталась фигурой в синем купальнике

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

25-летняя датская модель, которая является культовым "ангелом" Victoria's Secret, продолжает радовать сексуальными кадрами в пляжных нарядах, несмотря на то, что за окном холодный март. Так, недавно Жозефин Скривер в очередной раз показала свою стройную фигуру, одев красивый купальник.

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер решила пропустить период перехода с зимы к весне и в период пасмурной погоды отправиться на отдых к океану. Поэтому модель не могла не порадовать поклонников горячими снимками на фоне морских пейзажей.

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25-летняя Жозефин Скривер позировала перед камерой у пальм в синем закрытом купальнике, сексуально выставив одну ножку вперед. Несмотря на закрытую модель пляжного наряда от Victoria's Secret, пикантности ему придало глубокое декольте и нашитое кружево. "Ангел" свободно позировала перед камерой, демонстрируя шикарное декольте.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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