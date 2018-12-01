Ангельские будни: Эльза Хоск, Жозефин Скривер и Жасмин Тукс на мероприятии Victoria's Secret

Известные "ангелы" показов Victoria's Secret прибыли в США, чтобы присоединиться к мероприятию бельевого бренда по случаю трансляции шоу 2018 года.

Звездные "ангелы" Victoria's Secret прибыли в Нью-Йорк для особого события. В бутике на Пятой авеню состоялось мероприятие, приуроченное к будущей трансляции шоу 2018 года. К слову, он выйдет в эфир 2 декабря на телеканале АВС.

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Для презентации шоу были приглашены Эльза Хоск, Жозефин Скривер и Жасмин Тукс. Каждая из моделей выбрала для себя яркий наряд, который подчеркивал стройность и красивую фигуру. Эльза Хоск предстала перед камерой фотографа в серебряном платье-накидке с глубоким декольте, из-под которого виднелся белый бюстгальтер. Тонкую талию модели подчеркивал широкий пояс. К своему блестящему образу и загорелым ногам модель выбрала туфли-лодочки в тон к платью на тонких каблуках.



Эльза Хоск на презентации Victoria's Secret в Нью-Йорке​ / Instagram / @vsangelpics



Эльза Хоск на шоу Victoria's Secret​ / Instagram / @vsangelpics

Жозефин Скривер выбрала черную кожаную мини-юбку и красное боди в черную клетку, которое слегка просвечивалось. Под легкий образ она надела черные босоножки с тонкими полосками на каблуках.



Жосефин Скривер на шоу Victoria's Secret / Instagram / @vsangelpics

Жасмин Тукс выбрала короткий топ с длинным рукавом и цветочным принтом, широкие шелковые брюки, дополнив образ черными босоножками.



Жасмин Тукс на презентации Victoria's Secret в Нью-Йорке / Instagram / @vsangelpics