Ангелу Меркель перепутали с Бриджит Макрон: канцлер дважды объясняла, кто она

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Францию с официальным визитом в понедельник, 12 ноября. На торжественном открытии мемориала к 100-летию заключения мира в Первой мировой войне пенсионерка перепутала Ангелу Меркель с супругой президента Франции.

64-летняя канцлер Германии Ангела Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном открывали мемориал памяти перемирия в Первой мировой войне.

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Лидеры своих стран с уважением положили венок у доски, на которой высечены имена.

После торжественной части они выделили время на общение с публикой и именно тогда 101-летняя француженка обратилась к Ангеле Меркель "Мадам Макрон". Немецкая политик с улыбкой пригнулась поближе к пожилой женщине и дважды повторила на французском языке: "Я – канцлер Германии".