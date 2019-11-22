"Ангелы Чарли": нормальных мужчин не существует

А если они и существуют, то остаются за кадром нового фильма о женщинах-суперагентках.

История "Ангелов Чарли" с переменным успехом продолжается более 40 лет: в 1976-м они появились в формате телешоу на канале ABC, а в 2000 и 2003 увидели свет "ангелы", которых большинство знает лучше всего – Диас, Лью и Бэрримор. В 2011-м тот же АВС пробовал воскресить героинь, но новый сериал об "Ангелах Чарли" оказался неуспешным и его закрыли. Сейчас же зрителей ждет не перезагрузка, а продолжение знакомой истории, только в более современной манере без сексизма, объективации и нелепых шуточек (последнее утверждение спорно).

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"Ангелы Чарли": официальный кадр из фильма / IMDb

Женщины могут все. Именно с этой фразы начинаются новые "Ангелы Чарли". Актриса, продюсер и режиссер фильма Элизабет Бэнкс сделала все, чтобы избавиться от доминантной мужской нотки в этой супершпионской истории. Вместо этого обращается к девушкам и женщинам не только из Штатов, но и со всего мира, транслируя что-то в стиле "ты можешь все". Цель хорошая, реализация – не очень.

Элизабет Бэнкс более известна как актриса из "Человека Паука", "Голодных игр", "Брайтбьорна" или ряда комедий. Стартом ее режиссерской карьеры в кино стал "Идеальный голос 2", который превзошел финансовые ожидания создателей. Вторым в послужном списке Бэнкс стал фильм "Ангелы Чарли". И хотя режиссеру хорошо удается показать женскую привлекательность без превращения в секс-объект или как несправедливо мужчины недооценивают навыки и компетенции женщин, в ее "Ангелах Чарли" много минусов.



"Ангелы Чарли": официальный кадр из фильма / IMDb

Мотивация для большинства поступков в фильме просто отсутствует и порой, скорее изредка, компенсируется шуточками. Поворот фильма к феминизму логичный и оправданный (смотрите, как кошмарно выглядели фильмы 2000 и 2003-го, если память затерла эти воспоминания), но в определенный момент Бэнкс перегибает палку. Каждый человек на пути "ангелов" если не мерзавец, то хотя бы идиот или неудачник. Если загибать пальцы каждый раз, когда в фильме появляется хотя бы немного порядочный человек, то ваши руки все время будут свободны, чтобы держать попкорн и заливаться колой, одновременно.

Роли новых центральных персонажей в "Ангелах Чарли" заняли известная по "Сумеркам" Кристен Стюарт, диснеевская принцесса Наоми Скотт, пока неузнаваемая Элла Балинска и сама режиссеро-сценаристо-продюсер Элизабет Бэнкс. Она же Босли (это должность, а не человек).

К сожалению, при бюджете в почти 50 миллионов долларов "Ангелы Чарли" за первую неделю заработали только 12 миллионов долларов. Рейтинг фильма на IMDb исключительно низкий – 4,0. Как, наверное, и настроение Элизабет Бэнкс. Впрочем, фильм возможен для просмотра, если закрыть глаза на полную банальность сюжета, отсутствие логики в поступках и аномальную агрессию к мужчинам (которые, впрочем, заслужили), от которых в этом фильме одна морока и никакой пользы.

Ангелы Чарли: смотреть трейлер фильма онлайн

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